POL-KR: Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt
Krefeld (ots)
Eine 83-Jährige ist am Dienstag (25. November 2025) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 10 Uhr wollte sie die Oberdießemer Straße überqueren und wurde dabei vom Pkw einer 67-jährigen Frau erfasst, die gerade von der Straße "Am Riddershof" auf die Oberdießemer Straße einbiegen wollte. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fußgängerin ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen.
(199)
