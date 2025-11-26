PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Eine 83-Jährige ist am Dienstag (25. November 2025) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 10 Uhr wollte sie die Oberdießemer Straße überqueren und wurde dabei vom Pkw einer 67-jährigen Frau erfasst, die gerade von der Straße "Am Riddershof" auf die Oberdießemer Straße einbiegen wollte. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fußgängerin ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen.

(199)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
