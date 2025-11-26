POL-KR: Nach Verkehrsunfall: 81-Jähriger erliegt seinen Verletzungen im Krankenhaus
Krefeld (ots)
Am Dienstag (25. November 2025) ist ein Mann an den Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Rather Straße verstorben. Der Senior ist am Samstagmittag (22. November 2025) mit seinem Pedelec im Kreuzungsbereich der Alten Kemmerhofstraße mit einem Auto zusammengestoßen und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der 58-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
(198)
