Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gestern mehr Polizeikontrollen - was war da los?

Krefeld (ots)

Am Montag (24. November 2025) gab es im ganzen Stadtgebiet von Krefeld mehr Polizeikontrollen als sonst. Zwischen 14 und 20 Uhr wurden verstärkt Menschen und Fahrzeuge überprüft. Die Aktion war Teil des landesweiten Kontrolltags der Polizei Nordrhein-Westfalen und diente vor allem der Bekämpfung von Eigentumsdelikten wie Einbruch und Diebstahl. Mit solchen unangekündigten verstärkten Kontrollen sollen potenzielle Täter abgeschreckt werden. Die sogenannten "Fahndungs- und Kontrolltage" werden regelmäßig vom Innenministerium NRW initiiert.

Die Krefelder Beamten suchten gemeinsam mit Kollegen der Bereitschaftspolizei vor allem nach möglichem Diebesgut und verdächtigen oder zur Fahndung ausgeschriebenen Personen. Bei den Verkehrskontrollen hatten die Beamten außerdem die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern im Visier. Neben Alkohol oder Drogen am Steuer wurde auch Fehlverhalten wie zum Beispiel Rotlichtverstöße geahndet.

(197)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell