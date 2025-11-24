POL-KR: Seniorin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben
Krefeld (ots)
Am Sonntag ist im Krankenhaus eine 81-Jährige an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Am Donnerstag (20. November 2025) war sie mittags auf der Inrather Straße von dem rückwärtsfahrenden Pkw einer 32-Jährigen erfasst und danach verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen noch. (195)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell