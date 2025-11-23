PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KR: Kleve: Tötungsdelikt - Polizei nimmt Tatverdächtigen noch am Tatort fest | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Kleve und Krefeld und der Staatsanwaltschaft Kleve

Krefeld (ots)

Am Samstag (22. November 2025) wurde in Kleve Materborn ein Mann festgenommen. Gegen 19:00 Uhr meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf einen lautstarken Streit in einem Mehrfamilienhaus an der Materborner Allee. Anschließend habe eine Person regungslos auf einem Balkon gelegen. Der Rettungsdienst und die Polizei wurden unverzüglich zum Einsatzort entsandt. Vor Ort wurde eine 74-jährige Frau tot aufgefunden. Zwei Familienangehörige der Verstorbenen konnten in der Wohnung angetroffen werden. Einer der beiden Männer gab an, an dem Streit beteiligt gewesen zu sein. Der 42-jährige, ein Sohn des Opfers, wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve wurde er am heutigen Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve und ordnete Untersuchungshaft wegen des Tatvorwurfs des Totschlags an.

Die Hintergründe der Tat und auch die Umstände des Todes sind Teil der laufenden Ermittlungen.

Presseanfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Kleve.

(194)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
