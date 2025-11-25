POL-KR: Unfall auf der Inrather Straße: Zeugen gesucht
Krefeld (ots)
Nach dem Tod einer Seniorin nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei weitere Zeugen. Die 81-Jährige war am Donnerstag (20. November 2025) auf der Inrather Straße gegen 12:45 Uhr von einem rückwärtsfahrenden Pkw erfasst und verletzt worden. Am Sonntag darauf ist die Krefelderin im Krankenhaus verstorben.
Am Unfallort war unter anderem der Fahrer eines E-Scooters, der in einen Mazda gestiegen ist. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten ihn und mögliche weitere Zeugen, sich zu melden unter 02151 6340 oder über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.
