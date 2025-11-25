PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unfall auf der Inrather Straße: Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Nach dem Tod einer Seniorin nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei weitere Zeugen. Die 81-Jährige war am Donnerstag (20. November 2025) auf der Inrather Straße gegen 12:45 Uhr von einem rückwärtsfahrenden Pkw erfasst und verletzt worden. Am Sonntag darauf ist die Krefelderin im Krankenhaus verstorben.

Am Unfallort war unter anderem der Fahrer eines E-Scooters, der in einen Mazda gestiegen ist. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten ihn und mögliche weitere Zeugen, sich zu melden unter 02151 6340 oder über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(196)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren