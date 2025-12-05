Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vierfach Gesuchter festgenommen

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein wegen Diebstahls gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Freiburger Hauptbahnhof festgenommen worden. Nun verbüßt er eine Haftstrafe.

Am Donnerstagnachmittag (04.12.2025) kontrollierte die Bundespolizei einen chinesischen Staatsangehörigen. Die Abfrage der Person ergab, dass gegen den 53-Jährigen noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Diebstahls verurteilte ein deutsches Gericht den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro. Da er diese nicht komplett bezahlte und die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Da ihm noch weitere Straftaten zur Last gelegt werden, lagen drei Ersuchen von deutschen Behörden vor, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell