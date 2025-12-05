PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt verbotene Waffe sicher

Neuenburg am Rhein (ots)

An der französischen Grenze stellte die Bundespolizei mehrere Waffen sicher, darunter auch ein in Deutschland verbotener Schlagring. Es erfolgte die Sicherstellung und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Am Donnerstagmittag (04.12.2025) ist ein 36-Jähriger mit seinem Fahrzeug, am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein, einer Kontrolle der Bundespolizei unterzogen worden. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte einen Schlagring sowie einen zugriffsbereiten Schlagstock und ein Springmesser. Wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Waffengesetz, leitet die Bundespolizei gegen den italienischen Staatsangehörigen ein Strafverfahren ein. Da der Mann für das Mitführen des Messers bzw. des Teleskopschlagstock kein berechtigtes Interesse vorweisen konnte, erfolgte auch hier die Sicherstellung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

