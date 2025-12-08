Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter im Fernreisezug festgenommen

Basel (ots)

Mit Drogen im Gepäck versuchte ein mit Haftbefehl gesuchter Mann nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest.

Am Samstag (06.12.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei auf Höhe des Badischen Bahnhofs Basel einen deutschen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Bedrohung verhängte ein Gericht gegen den 31-Jährigen eine Geldstrafe. Da er weder die Strafe bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Da die geforderte Geldsumme in Höhe von 5.500 Euro nicht aufgebracht werden konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Zudem muss er sich wegen des Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell