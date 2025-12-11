Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit zwei Verletzten

Heilbronn (ots)

Buchen: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Bundesstraße

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Bundesstraße 27 bei Buchen am Mittwochmorgen. Kurz vor 7 Uhr war eine 29-Jährige mit ihrem VW Golf von Mosbach kommend in Richtung Buchen unterwegs. An der Abzweigung in Richtung Mudau bog die Frau nach links ab und übersah hierbei vermutlich den Opel eines 25-Jährigen, welcher in Richtung Mosbach unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert, konnten diese allerdings am selben Tag wieder verlassen. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

