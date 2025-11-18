Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nachtrag zu Pressemeldung: Coffee with a cop - die Polizei lädt ein zur Kaffeepause und Gesprächen - #polsiwi

Siegen (ots)

Heute Morgen berichteten wir über die anstehende Aktion "Coffee with a cop" in Siegen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6160551

In der Meldung hat sich ein Datumsfehler eingeschlichen. Die Veranstaltung findet am kommenden Montag, den 24. November zwischen 12 und 18 Uhr statt.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell