Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahndung nach der vermissten 12-Jährigen war erfolgreich -#polsiwi

Siegen / Erndtebrück (ots)

Die Suche nach dem vom Wochenende vermissten 12-jährigen Mädchen ist erfolgreich verlaufen.

Die Polizei berichtete bereits am Sonntag über das Verschwinden der Minderjährigen.

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/polizei-sucht-erneut-vermisstes-12-jaehriges-maedchen

Durch die Öffentlichkeitsfahndung hat ein aufmerksamer Fahrgast die 12-Jährige in einem Linienbus im Siegener Stadtgebiet wiedererkannt und sofort die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte hielten kurz danach den Bus an und konnten das Mädchen wohlbehalten aus dem Omnibus herausholen. Mittlerweile ist das Mädchen in Absprache mit dem Jugendamt in einer Inobhutnahme.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung. Ein besonderer Dank geht dabei an den Busfahrgast.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

