PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Coffee with a cop - die Polizei lädt ein zur Kaffeepause und Gespräche -#polsiwi

Siegen (ots)

Der Siegener Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern. Eine gute Gelegenheit, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, findet die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Und so laden die Ordnungshüter zum zweiten Mal in der Krönchenstadt zu der Aktion "Coffee with a cop" ein.

Dahinter steckt ein Angebot der Polizei, mit den Bürgerinnen und Bürgern bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch zu kommen. In vielen Ländern der Welt läuft dieses Format seit mehreren Jahren sehr erfolgreich. In Nordrhein-Westfalen gibt es diese Aktion seit knapp 5 Jahren. Die wenigen Termine (dieses Jahr sind es 10 Termine) sind immer heiß begehrt. Nun hat die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein einen dieser Termine erhalten und so kommt die "Kaffeepause" nach 2021 erneut nach Siegen.

Am kommenden Montag, den 21. November, sind alle herzlich dazu eingeladen, mit Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein über alle möglichen Fragen zu sprechen.

Von der Polizei werden Experten in Sachen Straßenverkehr, Kriminalprävention und Einsatzgeschehen am Start sein. Aber auch für Fragen rund um das Thema Polizeiberuf / Polizeiausbildung sind Ansprechpartner vor Ort.

Die Aktion wird von einem professionellen Cafe-Mobil-Betreiber unterstützt. Bei dem Cafe-Mobil handelt es sich mit einem 1972 Citroën HY um einen echten Hingucker.

Los geht's um 12 Uhr auf dem Jakob-Scheiner-Platz vor dem Apollo-Theater in der Siegener Innenstadt. Bis 18 Uhr gibt es dort kostenlos erstklassigen Kaffee und andere Heißgetränke.

Die Kreispolizeibehörde freut sich auf viele interessante Gespräche.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 07:25

    POL-SI: Fahndung nach der vermissten 12-Jährigen war erfolgreich -#polsiwi

    Siegen / Erndtebrück (ots) - Die Suche nach dem vom Wochenende vermissten 12-jährigen Mädchen ist erfolgreich verlaufen. Die Polizei berichtete bereits am Sonntag über das Verschwinden der Minderjährigen. https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/polizei-sucht-erneut-vermisstes-12-jaehriges-maedchen Durch die Öffentlichkeitsfahndung hat ein aufmerksamer ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:32

    POL-SI: Holzhütte für Weihnachtsmarkt beschädigt - #polsiwi

    Siegen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.11.2025) haben mehrere junge Männer in der Kölner Straße in Siegen eine Holzhütte beschädigt, die bereits für den anstehenden Weihnachtsmarkt aufgebaut war. Sie rissen ein Holzfenster aus der Verankerung und verschafften sich Zutritt zur Hütte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und rief die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren