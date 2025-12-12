Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: starke Rauchentwicklung, Unfall, Diebstahl und Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Rauchwolke aus Wohnung

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Straße Johanniterhof in Bad Mergentheim zu einer starken Rauchentwicklung. Eine 84-Jährige vergas wohl ihr Essen auf dem Herd, weshalb es gegen 15 Uhr zu einer stärkeren Rauchentwicklung kam. Die Frau wurde anschließend durch Rettungskräfte aus dem Haus gebracht und in ein Krankhaus eingeliefert. Da zuerst von einem Wohnhausbrand ausgegangen wurde, fuhr die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von 8 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften an, letztendlich kam es jedoch nicht zum Brand.

Boxberg: Verletzt nach Unfall

Am Donnerstagvormittag kam es auf der Kreisstraße 2877 zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Gegen 12:30 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Daimler-Benz von Bad Mergentheim in Richtung Boxberg. Auf Höhe der T-Kreuzung beim Bosch Testgelände, übersah ein 46-Jähriger in einem Mercedes Sprinter wohl den Daimler-Benz und es kam zur Kollision. Im Zuge dessen wurde die Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedesfahrer wurde nicht verletzt, wurde aber von den Rettungskräften zur weiteren Untersuchung auch ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden nach ersten Schätzungen Schäden in Höhe von etwa 25.000 Euro an beiden Fahrzeugen.

Lauda-Königshofen: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Montag dem 1. Dezember, 16:45 Uhr, und Freitag, dem 5. Dezember, 11 Uhr, kam es zwischen Zimmern und Messelhausen zu einem Diebstahl auf einer Baustelle. In der Jägerstraße wurden zwei Rüttelplatten im Wert von 20.000 Euro entwendet. Da eine Rüttelplatte etwa 500- 580 Kilogramm wiegt, ist davon auszugehen, dass der oder die Täter mit einem Lastwagen mit Kran die Platten abtransportierte. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810, beim Polizeirevier Tauberbischofsheim melden.

Lauda-Königshofen: Bildstock umgeworfen

Zwischen Montag und Mittwoch kam es in den Weinbergen bei Gerlachsheim zu einer Sachbeschädigung an einem Bildstock. Unbekannte haben einen Bildstock umgeworfen, sodass dieser in Folge auf den Boden fiel und zersprang. Aufgrund des Aufpralls wurde der Bildstock völlig zerstört und kann nur noch durch eine komplette Restauration gerettet werden. Zeugen die zum genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 621326 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen.

