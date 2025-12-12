Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Geschädigten-Aufruf, Unfall mit einem Verletzten, Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Künzelsau: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Am Mittwochabend kam es in der Morsbacher Straße in Künzelsau zu einem Verkehrsunfall. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr von hinten auf ein am Straßenrand geparktes Auto auf. Dieses ist nach Angaben des Unfallfahrers grau und müsste Beschädigungen im Bereich der Heckstoßstange aufweisen. Der Besitzer des beschädigten Autos wird gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Rufnummer 07940 9400 zu melden.

Neuenstein: Unfall mit einer verletzten Person

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in der Robert-Bosch-Straße in Neuenstein ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 31-jährige Seat-Fahrerin fuhr gegen 6:30 Uhr auf der Max-Eyth-Straße. An der Kreuzung mit der Robert-Bosch-Straße übersah sie vermutlich einen dort auf der Vorfahrtstraße fahrenden 39-Jährigen mit seinem BMW. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW auf ein drittes Auto, den Ford eines 25-Jährigen, geschoben, der ebenfalls auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs war. Der BMW-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Alle beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt circa 50.000 Euro.

Öhringen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Donnerstagvormittag kam es auf der Schillerstraße in Öhringen zu einem Verkehrsunfall. Im Bereich der Kreuzung zum Haagweg kam es gegen 10:30 Uhr zum Zusammenstoß eines VW Caddys mit einem Mercedes Vito. Eine Porsche-Fahrerin soll den Unfall beobachtet und mit den Unfallbeteiligten gesprochen haben. Die Zeugin wird gebeten, sich zur Klärung des Sachverhalts beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

