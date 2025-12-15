Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche, spektakuläre Unfälle

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen-Stützenhardt: Wohnungseinbruch

Mit einem Werkzeug hebelte ein Unbekannter am Freitagabend die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße "Odenwaldhöhe" auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Im Zeitraum von 18:15 Uhr bis 23:30 Uhr wurden dann im Erdgeschoss sowie im 1. Obergeschoss mehrere Räume durchwühlt. Die Höhe des Stehlgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Walldürn: Versuchter Wohnungseinbruch

In Walldürn verschaffte sich ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schmalgasse. Gegen 5:30 Uhr wurden die Anwohner durch ein Geräusch geweckt und konnten im Anschluss feststellen, dass die Haustür offenstand. Mutmaßlich fühlte sich der Einbrecher ertappt und flüchtete. Entwendet wurde nichts. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, erbeten.

Mosbach: Nach Unfall auf Zeugen zugefahren

Nach einem Unfall in der Mosbacher Brückenstraße am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr, kommen auf einen 43-Jährigen und seine Ehefrau mehrere Anzeigen zu.

Der Mann parkte seinen BMW auf einem der seitlichen Parkplätze vor einer Gaststätte und kam gegen 18:40 Uhr zurück zu seinem Wagen. Von dort wollte er losfahren und krachte bereits beim Ausparken gegen einen Baum. Hierbei riss seine vordere Stoßstange ab. Ein Zeuge wollte den Fahrer ansprechen doch dieser setzte seinen Pkw wenige Meter zurück um dann mit Vollgas geradeaus zu fahren, offenbar genau in Richtung des Zeugen. Diesem gelang es reflexartig zur Seite zu springen, sodass er lediglich am Schienbein touchiert wurde. Der Fahrer des BMW fuhr im Anschluss kurzfristig weiter und hielt dann an. Zeitgleich meldete sich seine Frau in der Gaststätte und meldete, dass sie den Baum beschädigt hätte. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Fahrer die durch einen Atemalkoholtest verifiziert werden konnten. Knapp über drei Promille zeigte dieser an. Einen Führerschein konnten die Beamten dem Mann nicht abnehmen, er hatte keinen. Ebenfalls hatte er kein Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen, sodass er in Handschellen zur Blutprobe gebracht werden musste. Die weiteren Ermittlungen laufen. Am BMW entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Binau: Spektakulärer Unfall unter Alkoholeinwirkung

Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung schätze ein 43-Jähriger am späten Samstagabend, gegen 23 Uhr, die Geschwindigkeit seines Volvos falsch ein und verunfallte beim Abbiegen von der Bundesstraße 37 auf die Neckarstraße. Zunächst fuhr der Mann auf eine Verkehrsinsel auf, hob dadurch ab und schanzte circa vier Meter durch die Luft. Anschließend fuhr er quer über die Neckarstraße und über eine angrenzende Böschung den Hang hinauf. Schließlich kam der Wagen auf einer Steinmauer auf dem Hang zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Fahrzeugfront des Volvos hing über einer angrenzenden Garage. Durch auslaufende Betriebsstoffe entstand ebenfalls ein Schaden, der jedoch noch nicht beziffert werden kann. Die Feuerwehren Binau und Obrigheim waren im Einsatz. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell