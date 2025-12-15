Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch, Unfälle, Nötigung im Straßenverkehr und Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte Täter brachen am Samstag in ein Einfamilienhaus in der Lenaustraße in Öhringen ein. Zwischen 11:30 Uhr und 20:45 Uhr verschaffte sich die Täterschaft Zutritt zum Gebäude und entwendete mehrere Wertgegenstände. Hierbei entstand hoher Sach- und Diebstahlsschaden. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Lenaustraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Bretzfeld: Auffahrunfall

Am Samstagmittag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Unterheimbacher Straße an der Einmündung zur Wiesentalstraße in Bretzfeld. Ein 23-jähriger Audi-Fahrer musste an einer Kreuzung verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm fahrende 21-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf das Fahrzeug des 23-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro an den beiden Fahrzeugen. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Öhringen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Freitag kam es gegen 20:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich "Im Sichert" in Öhringen. Eine 37-Jährige kam mit ihrem Alfa Romeo mutmaßlich aufgrund von Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte anschließend einen Zaun. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Fahrerin wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Öhringen: Nötigung im Straßenverkehr

In der Heilbronner Straße in Öhringen kam es am Freitag gegen 12:00 Uhr zu einem Vorfall der strafrechtlichen Konsequenzen für einen Beteiligten nach sich ziehen könnte. Ein 23-jähriger Mann bremste einen 52-jährigen Autofahrer auf Höhe eines Baumarktes bis zum Stillstand aus und stieg aus seinem Fahrzeug. Anschließend soll der 23-Jährige mehrfach versucht haben, den Geschädigten mit der Faust zu schlagen und bedrohte ihn zudem verbal. Der Geschädigte konnte die Angriffe abwehren und blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Künzelsau: Fahrerflucht nach Ausparkmanöver Unbekannte Täterschaft mit unbekanntem Fahrzeug beschädigte am Sonntag, gegen 16:20 Uhr, in der Alumühle in Künzelsau, vermutlich beim Rangieren, in oder aus einer Parklücke, den ordnungsgemäß geparkten Mercedes eines 23-jährigen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Ort des Geschehens. Das Polizeirevier Künzelsau bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07940 9400.

