Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch, Unfälle, Auto zerkratzt, Gefährliches Überholmanöver - Zeugenaufruf

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und dem frühen Samstagmorgen, 2 Uhr, drangen bislang Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Bad Mergentheim ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster auf einem Balkon auf der Rückseite des Hauses gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude im Falkenweg. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten der Wohnung. Entwendet wurden Bargeld, Parfüm und Schmuck. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Werbach: Unfall mit hohem Sachschaden

Rund 40.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall bei Werbach am Sonntagnachmittag. Ein 49-jähriger Pkw-Lenker fuhr gegen 16:30 Uhr auf der Kreisstraße 2821 von Werbach-Niklashausen in Richtung Neubrunn. Er geriet mit seinem BMW vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett. Der Wagen drehte sich im Anschluss mehrfach und kollidierte mit mehreren am Straßenrand gelagerten Baumstämmen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Tauberbischofsheim: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagvormittag, 11 Uhr zerkratzte eine bisher unbekannte Person einen Pkw in Tauberbischofsheim - nun sucht die Polizei Zeugen. Der Audi war im Kreuzungsbereich Zehntgasse / Mühlgasse geparkt. In diesem Zeitraum zerkratzte der Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Fahrertüre und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Pkw durchbricht Hecke und fährt auf Grundstück

Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagmittag, 11:30 Uhr, in Wertheim. Ein bislang Unbekannter befuhr die Rotkreuzstraße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Einmündung Berliner Ring. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach in der Folge eine Hecke. Schlussendlich kollidierte der Wagen mit einem Gartenzaun, wodurch auch ein Gartenhaus beschädigt wurde. Aufgrund der Unfallspuren wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich bei dem Wagen des Verursachers um ein größeres Fahrzeug handelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich hiernach, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zur Unfallzeit oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Lauda-Königshofen: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Im Rahmen einer Unfallaufnahme in Lauda-Königshofen auf der Bundesstraße 290 (B290) am 9. Dezember wurde bekannt, dass die damals geschädigte Fahrerin aufgrund eines gefährlichen Überholvorgangs eines weiteren Verkehrsteilnehmers gezwungenermaßen abbremsen musste. In der Folge kam es dann zum Unfall. Die Polizei sucht nun Zeugen dieses Überholmanövers. An der Einmündung der Würzburger Straße in die B290 wollte die Frau nach links in Richtung Lauda abbiegen. Aufgrund eines auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden Fahrzeuges musste sie eine Gefahrenbremsung einleiten. Der entgegenkommende Pkw fuhr in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim und war im Begriff einen in selber Richtung fahrenden Lkw zu überholen. Die Fahrerin beschrieb den entgegenkommenden Pkw als blauen Kleinwagen. Fahrzeuglenkerin war offenbar eine Frau. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der Gefährdung durch den blauen Kleinwagen machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell