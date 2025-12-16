Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfälle und Diebstahl

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Weil ein Lkw-Fahrer beim Ausfahren aus einem Baumarktparkplatz wohl eine Verkehrsteilnehmerin übersah, kam es am Montagvormittag in Bad Mergentheim zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden. Der 34-jährige Lenker eines Sattelzugs fuhr gegen 11 Uhr vom Parkplatzgeländes des Baumarkts auf die Max-Eyth-Straße. Dabei übersah er den Ford Kuga einer 63-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Lenkerin des Ford wurde dadurch leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend bei Lauda-Königshofen sucht die Polizei nach Zeugen. Die 27-jährige Fahrerin eines Seats war gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 290 von Königshofen in Richtung Unterbalbach unterwegs, als auf Höhe der Einmündung Deubacher Straße ein roter VW auf die B290 auffuhr. Da der Fahrer des bislang unbekannten Wagens, sein Fahrzeug auf lediglich circa 30 Kilometern pro Stunde beschleunigte, musste die Lenkerin des Seats stark abbremsen. Der dahinter folgende 30-jährige Fahrer eines BMWs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Seat auf. Der Lenker des roten VWs verlangsamte seinen Wagen daraufhin kurz, setzte seine Fahrt aber anschließend in Richtung Unterbalbach fort, ohne sich um die Folgen des Verkehrsunfalls zu kümmern. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Da lediglich die Marke und die Farbe des unbekannten Fahrzeugs bekannt sind, werden Zeugen des Zusammenstoßes oder Hinweisgeber, die Angaben zum roten Auto oder dessen Fahrer machen können, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Lauda-Königshofen: Fahrzeug beschädigt und weitergefahren - Wer hat etwas Gesehen?

Am Montag zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer circa 2500 Euro Sachschaden an einem in Lauda-Königshofen geparkten Pkw. Der Audi stand am Nachmittag in der Bergstraße am Fahrbahnrand, als eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den Wagen beschädigte. Der Verursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den parkenden Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Dittwar: Fahrzeug überschlagen - Totalschaden nach Verkehrsunfall Aufgrund eines querenden Rehs, kam es am späten Montagabend auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Dittwar und Gissigheim zu einem Verkehrsunfall. Laut Angaben der 34-jährigen Fahrerin eines Mitsubishi querte gegen 21:15 Uhr ein Tier die Straße, woraufhin sie ausweichen musste und mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abkam. Daraufhin überschlug sich der Pkw und blieb in einem Acker liegen. Die Lenkerin des Fahrzeugs kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei mit rund 5.000 Euro beziffert.

Wertheim-Sachsenhausen: Brennholzdiebstahl

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen kam es am Waldrand zwischen Nassig und Sachsenhausen zu einem Diebstahl von 20 bis 30 Festmetern Brennholz. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Holz von einem Lkw mit Greifarm aufgeladen wurde. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum rund um das Waldstück verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

