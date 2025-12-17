Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Betrunkener Radfahrer, Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Alkoholisierter Fahrradfahrer verunfallt

Am späten Dienstagabend kam es in Künzelsau zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der 45 Jahre alte Mann war gegen 23 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Schliffenstraße in Richtung Waldenburger Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich Schliffenstraße/Waldenburger Straße beabsichtigte er, nach links in Fahrtrichtung Taläcker abzubiegen. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte der Mann auf einem dortigen Fußgängerüberweg. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,8 Promille. Der 45-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Forchtenberg/K2320: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugenaufruf

Am Dienstagabend kam es auf der Kreisstraße 2320 im Bereich Forchtenberg zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter befuhr mit seinem Lkw gegen 20:15 Uhr die Straße von Bieringen in Fahrtrichtung Forchtenberg. In einer scharfen Rechtskurve schnitt der Lkw-Fahrer die Kurve, sodass ein entgegenkommender 18-jähriger Hyundai-Fahrer eine Kollision nur durch eine Ausweichbewegung nach rechts verhindern konnte. Dabei streifte der junge Fahrer mit seinem Fahrzeug die Schutzplanke. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Lkw oder den Fahrer geben können, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell