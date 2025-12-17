Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Rosenberg: Senior von falschen Polizeibeamten betrogen

Am Dienstagnachmittag wurde ein Senior in Rosenberg Opfer von Betrügern. Die angeblichen Polizeibeamten meldeten sich am Morgen telefonisch bei dem Mann und behaupteten, dass eine ihm nahestehende Person einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne eine Haftstrafe abgewendet werden. Gegen 14:45 Uhr übergab der Mann im Bereich des Brunnenberg mehrere tausend Euro in bar an eine circa 30-jährige Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Dienstag im Bereich des Brunnenbergs verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell