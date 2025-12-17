Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Gebäudebrand

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Wohnhausbrand in der Silcherstraße

Am Mittwochmittag, gegen 11:45 Uhr, kam es in der Silcherstraße in Heilbronn zum Brand in einem Mehrfamilienhaus. Bereits zu Beginn des Einsatzes war eine massive Rauchsäule sichtbar. Der Brandherd befand sich im Dachgeschoss des Hauses. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich lediglich eine Person in der betroffenen Wohnung. Der Mann wurde von der Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter vom Dach des Gebäudes gerettet und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude wurde zügig durch die Feuerwehr geräumt. Die Silcherstraße musste für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt werden. Gegen 12:30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Sperrmaßnahmen in der Silcherstraße dauern weiterhin an. Wann die Sperrung aufgehoben wird ist derzeit nicht abschätzbar. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 400.000 Euro beziffert. Die betroffene Wohnung sowie die daneben befindliche sind bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der Brandort wurde zwecks der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn beschlagnahmt. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.

