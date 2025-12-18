Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch und Brand

Hohenlohekreis (ots)

Schöntal-Bieringen: Einbruch in Gaststätte

In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Gaststätte in Schöntal-Bieringen ein, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht. Der oder die Einbrecher öffneten zwischen 22 Uhr am Dienstagabend und 8 Uhr am Mittwochmorgen gewaltsam ein Kellerfenster des Gebäudes in der Halsberger Straße und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten der Gaststätte und einem zugehörigen Hofladen. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Halsberger Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich beim Polizeiposten Krautheim zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06294 234 entgegengenommen.

Niedernhall: 48-Jährige nach Brand in Lebensgefahr

Nach einem Brand am frühen Donnerstagmorgen in Niedernhall schwebt eine 48-Jährige in Lebensgefahr. In der Dachgeschosswohnung der Frau in der Amtsgasse war gegen 0:30 Uhr im Bereich des Herds ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste die Tür der Wohnung aufbrechen und konnte dort den Küchenbrand feststellen und löschen. Die Feuerwehrleute fanden in der Wohnung zudem die durch die entstandenen Rauchgase lebensgefährlich verletzte Frau. Sie wurde an Rettungskräfte übergeben und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 24 Jahre alter Bewohner der Nachbarwohnung wurde durch den Rauch ebenfalls verletzt. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen und nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden in der Dachgeschosswohnung wird ersten Schätzungen nach mit rund 80.000 Euro beziffert.

