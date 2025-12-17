Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Waidhaus schickt gesuchten Straftäter für mehrere Monate ins Gefängnis
Waidhaus (ots)
Waidhaus - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am Dienstagnachmittag (16. Dezember) bei Grenzkontrollen an der A6 einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der Mann hatte in Deutschland noch eine Restfreiheitsstrafe von 456 Tagen zu verbüßen. Die Bundespolizisten lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg ein.
Einsatzkräfte der Bundespolizei hatten den 31-jährigen Rumänen an der Grenzkontrollstelle Waidhaus bei der versuchten Einreise nach Deutschland kontrolliert. Ein Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem brachte gleich drei Fahndungsersuchen der Justiz zutage. Bereits im September 2016 hatte das Amtsgericht Augsburg den Mann wegen Betrugs zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Im August 2017 ordnete das Amtsgericht Freiburg jedoch seine Abschiebung an. Die Haftstrafe wurde daraufhin unterbrochen. Für den Fall einer erneuten Einreise nach Deutschland ordnete die Justiz die Vollstreckung der restlichen Freiheitsstrafe an. Bei der nunmehr versuchten Einreise griffen die Bundespolizisten zu und nahmen den Rumänen fest. Neben der Ausschreibung zur Vollstreckung der Restfreiheitsstrafe lagen zudem ein Haftbefehl der Erstaufnahmeeinrichtung Freiburg sowie ein Festnahmeersuchen des Ausländeramtes Offenburg zur Abschiebung vor. Die Bundespolizei lieferte den Mann zur Verbüßung der verbleibenden 456 Tage Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Weiden ein.
