Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bedrohung im Bahnhof Bamberg
Bamberg (ots)
Bamberg, 16. Dezember 2025
Tatverdächtiger nach Bedrohung vorläufig festgenommen.
Am Dienstagmorgen (16. Dezember) gegen 08:45 Uhr kam es im Bahnhof Bamberg zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. In dessen Verlauf drohte ein 21-jähriger Sudanese einem 19-jährigen Deutschen ihn erheblich zu verletzen. Der Geschädigte suchte Hilfe bei Bahnmitarbeitenden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten vor Ort nur noch den Geschädigten fest. Der Tatverdächtigte entfernte sich vor Eintreffen der Streife vom Tatort. Während der Anzeigenaufnahme kam der Täter zurück zum Tatort und wurde durch die Bundespolizisten vorläufig festgenommen. Da der Tatverdächtige bereits in der Vergangenheit im Bahnhof Bamberg auffällig geworden ist, besteht gegen ihn zudem ein Hausverbot. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Tatverdächtigen ein Klappmesser. Der Tatverdächtige verblieb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.
Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Bedrohung und Hausfriedensbruch. Darüber hinaus wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell