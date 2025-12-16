Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Reisender lässt Frust an Bahnmitarbeiter aus

Würzburg (ots)

Reisender verpasst seinen Zug und macht Bahnmitarbeiter für seine Situation verantwortlich.

Kurz nach Mitternacht (13. Dezember) verpasste ein 57-jähriger Mann seinen Zug von Würzburg in Richtung Bamberg. Kurz darauf sah er einen wartenden Zugbegleiter in der Haupthalle des Würzburger Hauptbahnhofs und begann einen Streit. Er machte den Zugbegleiter für den verpassten Zug verantwortlich und gab seinen Unmut lautstark kund. Im Verlauf der Streitigkeit beleidigte der alkoholisierte Deutsche den Bahnmitarbeiter mehrmals, schubste ihn und hinderte ihn am Weitergehen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei trennten die Beteiligten und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren auf Grund des Verdachts der Beleidigung und Nötigung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell