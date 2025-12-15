Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unbekannte besprühen Zug - Zeugen gesucht

Würzburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen (12.12./13.12.) einen abgestellten Regionalzug der DB Regio AG auf einer Länge von 35 Metern mit Farbe besprüht. Der Regionalzug stand in der Abstellanlage im Hauptbahnhof Würzburg. Bemerkt wurde das Graffiti am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr durch den Triebfahrzeugführer, der den Zug in Betrieb nehmen wollte. Die Gesamtfläche des Graffitis hat eine Größe von 52 qm, der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5200 EUR.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise über Personen oder verdächtige Wahrnehmungen unter Tel.: 0931/322590 geben können.

