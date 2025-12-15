Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Unbekannte besprühen Zug - Zeugen gesucht
Würzburg (ots)
Unbekannte haben in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen (12.12./13.12.) einen abgestellten Regionalzug der DB Regio AG auf einer Länge von 35 Metern mit Farbe besprüht. Der Regionalzug stand in der Abstellanlage im Hauptbahnhof Würzburg. Bemerkt wurde das Graffiti am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr durch den Triebfahrzeugführer, der den Zug in Betrieb nehmen wollte. Die Gesamtfläche des Graffitis hat eine Größe von 52 qm, der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5200 EUR.
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise über Personen oder verdächtige Wahrnehmungen unter Tel.: 0931/322590 geben können.
Rückfragen bitte an:
Nora Zeidler
Bundespolizeiinspektion Würzburg
Bahnhofplatz 2 - 97070 Würzburg
E-Mail: bpoli.wuerzburg.presse@polizei.bund.de
Tel.: 0931 32259-1061
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg ist eine von fünfzehn
Bundespolizeiinspektionen der Bundespolizeidirektion München. Ihr
örtlicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf ganz Unterfranken
und Teile Oberfrankens. Der Inspektion Würzburg angegliedert sind die
Bundespolizeireviere Aschaffenburg und Bamberg. Die Kernkompetenzen
der Bundespolizeiinspektion Würzburg liegen in der Gewährleistung der
Sicherheit der Benutzer der Bahn und der Bahnanlagen, sowie in der
Fahndung auf Bahnanlagen zur Bekämpfung der unerlaubten Migration.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell