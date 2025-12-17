Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Sechsfach gesuchter Straftäter landet im Gefängnis - Bundespolizei Waidhaus vollstreckt Haftbefehl

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben in der Nacht auf Dienstag (16. Dezember) bei Grenzkontrollen einen Mann festgenommen, der im besonderen Interesse mehrerer Justiz- und Polizeibehörden stand. Gegen den 39-Jährigen lagen gleich sechs Fahndungsnotierungen vor. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Bei Grenzkontrollen überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus einen Fernreisebus auf der Route Prag-Brüssel. Dabei kontrollierten sie einen 39-jährigen georgischen Staatsangehörigen, der als Mitfahrer unterwegs war. Der Mann wies sich mit einem gültigen georgischen Reisepass aus. Ein anschließender Datenabgleich im polizeilichen Fahndungssystem brachte sechs Fahndungsersuchen zutage. Unter anderem suchte die Staatsanwaltschaft Gera den Mann bereits seit Juli 2021 zur Festnahme wegen einer offenen Geldstrafe in Höhe von 500 Euro. Das Amtsgericht Gera hatte ihn wegen Diebstahls verurteilt. Da er die Geldstrafe bislang nicht bezahlt hatte, erließ die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl zur Strafvollstreckung. Darüber hinaus lag eine Ausschreibung des Ausländeramts des Unstrut-Hainich-Kreises zur Festnahme im Zusammenhang mit einer Ausweisung, Abschiebung oder Zurückschiebung vor. Weitere Fahndungsnotierungen betrafen Aufenthaltsermittlungen mehrerer Staatsanwaltschaften, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung sowie Diebstahls mit Waffen. Die Bundespolizisten belehrten den Mann vor Ort und brachten ihn zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Waidhaus. Dort eröffneten und übergaben sie ihm den bestehenden Strafbefehl. Da der 39-Jährige seine Justizschulden nicht begleichen konnte, tritt er nun die mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe an. Nach der Verbüßung der Haftstrafe ist eine Abschiebung nach Rumänien geplant.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell