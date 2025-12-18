Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Dunkle Jahreszeit - Einbruchszeit Polizei ruft zur Wachsamkeit auf und gibt Präventionstipps

Heilbronn (ots)

In den vergangenen Wochen wurden im gesamten Präsidiumsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn eine hohe Anzahl an Einbrüchen verzeichnet. In der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher oft besonders aktiv. Die Polizei Heilbronn appelliert daher an die Bevölkerung, noch wachsamer zu sein und Präventionsmaßnahmen zu treffen.

Sowohl im Heilbronner Stadt- und Landkreis, als auch im Neckar-Odenwald-Kreis, dem Main-Tauber-Kreis und dem Hohenlohekreis verschafften sich die Täter vorwiegend durch Fenster und Terrassentüren gewaltsam Zutritt zu Wohn- und Geschäftsgebäuden. Wertsachen wie Schmuck, Bargeld und elektronische Geräte wurden dabei entwendet. Das Polizeipräsidium Heilbronn arbeitet intensiv daran, die Einbrecher zu identifizieren und ihnen habhaft zu werden.

Die dunkle Jahreszeit - Einbrecher nutzen die frühen Abendstunden

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit, in der die Dämmerung bereits am späten Nachmittag einsetzt, steigt das Risiko von Einbrüchen. Einbrecher nutzen in vielen Fällen die frühen Abendstunden, wenn viele Menschen noch unterwegs oder bei der Arbeit sind. Schwach beleuchtete Häuser oder Wohnungen wirken dann schnell verlassen und bieten Tätern ideale Bedingungen für unbemerkte Einbrüche.

Erhöhte Wachsamkeit gefordert

Das Polizeipräsidium Heilbronn ruft die Bevölkerung auf, aufmerksam zu sein und verdächtige Aktivitäten in ihrer Umgebung zu melden. Besonders in der Dämmerungszeit sind die Einwohnerinnen und Einwohner des Präsidiumsbereichs gefragt, auf ungewöhnliche Geräusche oder fremde Personen in ihrem Umfeld zu achten. Verdächtige Beobachtungen sollten direkt unter der Notrufnummer 110 gemeldet werden.

Präventionstipps der Polizei - So können Sie sich nicht nur in der dunklen Jahreszeit gegen Langfinger schützen 1. Beleuchtung aktivieren: Nutzen Sie Außenbeleuchtung und Bewegungsmelder, um Ihr Zuhause gut auszuleuchten. Eine gut beleuchtete Umgebung schreckt potenzielle Täter ab. 2. Anwesenheit simulieren: Zeitschaltuhren für Beleuchtung und elektronische Geräte im Haus sorgen für eine simulierte Anwesenheit. So bleibt Ihre Wohnung auch in der Dämmerung nicht "dunkel" und wirkt bewohnt. 3. Fenster und Türen sichern: Achten Sie darauf, Fenster und Türen stets zu verschließen, auch wenn Sie nur kurz das Haus verlassen. Einbrecher nutzen jede Gelegenheit. 4. Wertgegenstände sicher verwahren: Bewahren Sie Wertsachen außer Sichtweite auf und nutzen Sie, wenn möglich, einen Safe. Bargeld und wertvoller Schmuck sollten nicht offen in der Wohnung liegen. 5. Nachbarschaftliche Aufmerksamkeit: Besonders in der Dämmerungszeit ist es wichtig, im Austausch mit den Nachbarn zu bleiben und gegenseitig auf die Häuser zu achten. Ein verlässliches Miteinander erhöht die Sicherheit.

Verhalten bei verdächtigen Feststellungen oder einem Einbruch

Sollten Sie bei Ihrer Rückkehr Anzeichen für einen Einbruch feststellen, wie offene Fenster oder Türen, betreten Sie das Haus nicht. Verständigen Sie sofort die Polizei und warten Sie außerhalb des Gebäudes auf das Eintreffen der Einsatzkräfte.

In der dunklen Jahreszeit ist die Mithilfe der Bevölkerung ein besonders wichtiger Faktor, um potenziellen Tätern Einhalt zu gebieten. Bleiben Sie aufmerksam und nutzen Sie die Präventionstipps, um sich und Ihr Eigentum zu schützen.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten sie auf folgender Website: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/verhaltenstipps/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell