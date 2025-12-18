PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: B293/Eppingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heilbronn (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen, Höhe der Abzweigung Eppingen-West, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein VW-Fahrer, der auf der B293 in Richtung Karlsruhe unterwegs war, wollte an der Einmündung Eppingen-West in Richtung Eppingen abbiegen und übersah hierbei vermutlich den entgegenkommenden 16-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die B293 musste für die Abschleppmaßnahmen, die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten zeitweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 12:08

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch und Unfälle

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Wertheim-Bettingen: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte brachen zwischen 18.30 Uhr am Dienstagabend und 09.00 Uhr am folgenden Morgen in ein Wohnhaus in der Straße "Am Mühlacker" in Wertheim-Bettingen ein. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus und sammelten darin mehrere Gegenstände zusammen. Diese lagerten sie wohl zunächst vor dem Gebäude, bis sie ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:02

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Hardheim: Fahrzeug kollidiert mit Holzkiste - Zeugenaufruf Am Dienstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 514 bei Hardheim zu einem Unfall, nachdem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 40-Jähriger war gegen 16:50 Uhr mit seinem Honda von Bretzingen in Richtung Erfeld unterwegs, als er plötzlich eine Holzkiste vor sich auf der Fahrbahn sah. Da es dem Fahrer des Civics nicht mehr möglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren