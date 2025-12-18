Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: B293/Eppingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heilbronn (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen, Höhe der Abzweigung Eppingen-West, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein VW-Fahrer, der auf der B293 in Richtung Karlsruhe unterwegs war, wollte an der Einmündung Eppingen-West in Richtung Eppingen abbiegen und übersah hierbei vermutlich den entgegenkommenden 16-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die B293 musste für die Abschleppmaßnahmen, die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten zeitweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell