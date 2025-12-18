Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch und Unfälle

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim-Bettingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte brachen zwischen 18.30 Uhr am Dienstagabend und 09.00 Uhr am folgenden Morgen in ein Wohnhaus in der Straße "Am Mühlacker" in Wertheim-Bettingen ein. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus und sammelten darin mehrere Gegenstände zusammen. Diese lagerten sie wohl zunächst vor dem Gebäude, bis sie ihre Beute dann schließlich mit einem Auto abtransportierten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 921890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Wertheim: Verkehrsunfall nach missglücktem Wendeversuch

Am Mittwoch, kam es auf der Nassiger Straße in Wertheim zu einem Unfall während eines Wendemanövers. Eine 65 Jahre alte Frau wollte mit ihrem Opel gegen 6 Uhr vom Halbrunnenweg auf die Landesstraße 508 in Richtung Wertheim auffahren, als ihr auf dem Einfädelungsstreifen auffiel, das sie stattdessen in Richtung Vockenrot fuhr. Die Opel-Fahrerin setzte direkt zum Wenden an, übersah dabei aber wohl den Audi eines einen 55-Jährigen, der ebenfalls in Richtung Vockenrot unterwegs war. Dem Audi Fahrer war es nicht mehr möglich dem wendenden Fahrzeug auszuweichen, weshalb es zur Kollision mit dem Opel kam. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die Opel Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden an beiden Autos beläuft sich schätzungsweise auf insgesamt rund 8000 Euro.

Lauda-Königshofen: Fahrbahnsperrung nach Frontalzusammenstoß

Die Bundesstraße 290 musste am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall bei Lauda-Königshofen für längere Zeit einseitig gesperrt werden.Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Mercedes von Lauda in Richtung Tauberbischofsheim, als er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem entgegenkommenden Toyota eines 23-Jährigen kollidierte. Trotz des Frontalzusammenstoßes blieben beide Beteiligten unverletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf circa 35.000 Euro. In Folge des Unfalls musste die Bundesstraße bis kurz vor 16 Uhr teilweise gesperrt werden.

Tauberbischofsheim: Unfall an Ampelkreuzung - Zeugen gesucht

In Tauberbischofsheim kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall in der Schmiederstraße, nachdem die Polizei nun Zeugen sucht. An der Kreuzung mit der Pestalozziallee stießen gegen 13:40 Uhr ein Opel und ein BMW zusammen. Beide Autofahrerinnen gaben an, dass ihre Ampel zum Unfallzeitpunkt auf grün gestanden habe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben darüber machen können, wer bei rot über die Ampel fuhr. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

