Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfallfluchten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der Mitte der Woche unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Zwischen 7 Uhr am Mittwochmorgen und 1 Uhr am nächsten Tag verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sülmerstraße. Anschließend wurden alle Zimmer durchwühlt und Bargeld sowie weitere Wertgegenstände entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Untergruppenbach-Donnbronn: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch Am Donnerstagnachmittag brachen Unbekannte in ein Haus in Untergruppenbach-Donnbronn ein. Zwischen 15:20 Uhr und 18 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Untergruppenbacher Straße. Im Inneren wurden im Anschluss alle Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Untergruppenbacher Straße gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Obereisesheim: Einbruch in Doppelhaushälfte - Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Donnerstag in eine Doppelhaushälfte in Obereisesheim einbrachen. Zwischen 17:50 Uhr und 19:45 Uhr verschafften sich der oder die Täter durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt zum Inneren des Gebäudes in der Mühlstraße und durchsuchten einige Zimmer. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Vor Polizei geflüchtet und Widerstand geleistet Am frühen Freitagmorgen flüchteten in Heilbronn zwei Männer vor der Polizei. Gegen Mitternacht sollte in der Badstraße ein Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Als dies dem Fahrer auffiel, gab er Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Viehweide davon. Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte wahrnehmen wie das Fahrzeug im Kurvenbereich, in der Nähe einer Partylocation, vom Fahrer stark abgebremst und im Anschluss abgestellt wurde. Direkt danach stiegen zwei männliche Personen aus dem Auto aus. Die 34 und 35 Jahre alten Männer wurden kurz darauf einer Personenkontrolle unterzogen. Beide weigerten sich Angaben zur Fahrereigenschaft zu machen und zeigten deutliche Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung. Daher wurde der Pkw sowie die Mobiltelefone der beiden Männer beschlagnahmt und eine Blutentnahme bei beiden Personen angeordnet. Während der Beschlagnahme seines Mobiltelefons schlug der Jüngere einer Polizeibeamtin mit der Faust ins Gesicht und trat nach ihrem Kollegen. Daraufhin wurde er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Zwei Polizisten zogen sich leichte Verletzungen zu, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Gegen beide Männer wird nun wegen des Verdachts des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Der 34-Jährige wird sich zudem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Neckarwestheim: Mann fährt gegen Baum und flüchtet - Zeugen gesucht Nachdem ein bisher Unbekannter am Donnerstagabend in Neckarwestheim gegen einen Baum fuhr und anschließend flüchtete, sucht die Polizei Zeugen. Kurz vor 18 Uhr fuhr der Mann mit seinem Renault Megane vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr in der Hauptstraße (Einmündung Reblandstraße) ein. Hier musste er einer bereits im Kreisverkehr fahrenden Kehrmaschine ausweichen, kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Nach dem Unfall stieg der Fahrer aus seinem Auto aus, sprach kurz mit einem Zeugen und rannte dann in Richtung Kernkraftwerk davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 20 bis 30 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Schwarze, lockige Haare - Trug ein helles Oberteil Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem bisher unbekannten Renault-Fahrer machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Offenau: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht Am Mittwochabend verursachte der Fahrer eines schwarzen Mercedes oder Audi, neueren Baujahres, bei Offenau einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 22 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes Vito auf der Bundesstraße 27 von Gundelsheim in Richtung Offenau unterwegs. Zwischen den beiden Parkplätzen entlang der Bundesstraße kam ihm der Unbekannte in seinem Fahrzeug entgegen und geriet hierbei auf die Fahrbahn des Mercedes-Fahrers. Dieser musste, um eine Kollision zu vermeiden, seinen Bus nach rechts lenken und stieß hierbei gegen die Leitplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Gundelsheim fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Mercedes des 47-Jährigen entstanden Schäden in Höhe von circa 7.000 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell