Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: L1103/Lauffen a.N.: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Heilbronn (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der Landesstraße 1103 bei Lauffen a.N. zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 37-jähriger Fahrer geriet nach ersten Erkenntnissen gegen 13 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit dem Audi einer 66-jährigen Frau. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Hierbei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Fahrbahn zwischen dem Kreisverkehr an der Nordheimer Straße und der Abzweigung Raiffeisenstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Eine Umleitung über die Straße Im Brühl wurde eingerichtet. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000,- EUR geschätzt. Um 16.15 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben werden. Die Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Lauffen a.N. aufgenommen.

