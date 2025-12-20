PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pkw Brand in Öhringen, Jupiterstraße 3

Heilbronn (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Elektro-Pkw, Cupra, welcher in der Garage abgestellt war gegen 01.00 Uhr in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Öhringen war mit 6 Fahrzeugen und 30 Mann vor Ort. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Der entstandene Schaden am Pkw und der Garage dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 100.00,- EUR - 150.000,- EUR belaufen. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

