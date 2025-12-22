Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Landkreis Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Tatverdächtiger in Haft

Am Montag, den 15. Dezember, kam es in einem Supermarkt in der Brühlstraße in Bad Wimpfen zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 27-jähriger polnischer Staatsangehöriger soll gegen 20 Uhr mehrere Artikel, darunter Kinderspielzeug und Süßigkeiten, im Gesamtwert von rund 100 Euro in der Filiale entwendet haben. Der Mann wurde im Kassenbereich von einem Angestellten des Marktes angesprochen und aufgefordert, seine Taschen zu leeren. Dem kam der Tatverdächtige zunächst teilweise nach, soll aber dann versucht haben zu flüchten, was zunächst verhindert werden konnte. Im anschließenden Gerangel soll der Täter den Angestellten gegen die Brust gestoßen und an dessen Arm gerissen haben, wodurch es ihm gelungen sei, mit seiner Beute aus dem Markt zu fliehen. Eine Streife des Polizeireviers Neckarsulm konnte den Tatverdächtigen kurz darauf in unmittelbarer Tatortnähe feststellen. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete der Mann zunächst zu Fuß, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde das restliche Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde die vorläufige Festnahme des in Deutschland wohnsitzlosen Mannes aufrechterhalten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Beschuldigte am Folgetag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 27-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell