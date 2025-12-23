Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Trunkenheitsfahrt

Heilbronn (ots)

Öhringen: Trunkenheit im Verkehr

Am späten Montagabend kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in der Öhringer Altstadt. Kurz nach 23 Uhr konnte die Polizei einen 51-Jährigen dabei beobachten, wie er mit seinem Mini an der Spitalkirche ausparkte, er wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Mann musste die Beamten zwecks einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

