POL-HN: Stadt Heilbronn: Groß angelegte Kontrollaktion

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Erfolgreiche Schwerpunktkontrolle am Heilbronner Weihnachtsmarkt und im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Fokus auf Einhaltung des Waffen- und Messertrageverbots

Am gestrigen Montag führte das Polizeirevier Heilbronn in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, der Polizeipräsidium Einsatz, dem kommunalen Ordnungsdienst sowie der Waffenbehörde der Stadt Heilbronn eine groß angelegte Kontrollaktion unter dem Motto "Schwerpunktkontrolle Weihnachtsmarkt Heilbronn und ÖPNV" durch. Ziel der Aktion waren primär die verstärkte Überwachung der Einhaltung des Waffen- und Messertrageverbots sowie die Bekämpfung von Ordnungsstörungen und Straftaten im öffentlichen Raum. Von 15 Uhr bis 21 Uhr waren aus diesem Grund zahlreiche Einsatzkräfte im Heilbronner Stadtgebiet zugegen. Die Kontrolle wurde durch zivile und uniformierte Kräfte der genannten Behörden durchgeführt. Dabei lag ein besonderes Augenmerk auf dem Öffentlichen Personennahverkehr im gesamten Stadtgebiet Heilbronn, insbesondere am Hauptbahnhof sowie an den Haltestellen der Stadtbahnlinien. Gleichzeitig wurden intensive Präsenz- und Kontrollmaßnahmen auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt durchgeführt, um für ein sicheres Umfeld zu sorgen. Durch die verschiedenen Kontrollteams konnten insgesamt 234 Personenkontrollen durchgeführt werden. Dabei wurden diverse Verstöße verzeichnet:

- Fünf Beschlagnahmen von Messern, davon drei im ÖPNV und zwei in der Waffen- und Messerverbotszone

- Acht Fälle des Erschleichens von Leistungen

- Ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (Amphetamin)

- Zwei Verstöße gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (1x Straftat, 1x Ordnungswidrigkeit)

- Ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz (Tilidin)

- Zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz / Asylgesetz

- Ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung

- Zwei Beschlagnahmen von Tierabwehrspray

- Sieben Verstöße gegen den Jugendschutz

Straftaten im Zusammenhang mit der Waffen- und Messerverbotszone wurden nicht festgestellt. Durch zwei Zivilkräfte des Polizeireviers Heilbronn konnte ein Ladendieb auf frischer Tat gefasst werden. Die Polizisten bestreiften ein Einkaufscenter am Berliner Platz. Ein Mann war im Begriff aus einer Drogerie zu rennen. Eine Mitarbeiterin ließ laut werden, dass dieser zuvor etwas aus dem Laden entwendet haben soll. Die Polizeibeamten in zivil und Sicherheitsmitarbeiter rannten dem mutmaßlichen Dieb hinterher und konnten ihn vor einem Fast-Food-Restaurant in der Sülmerstraße festnehmen.

Die bürgernahe und sichtbare Polizeipräsenz wurde von den Besuchern des Weihnachtsmarktes durchweg positiv aufgenommen und gelobt. Die Polizei Heilbronn setzt auch weiterhin auf regelmäßige und gezielte Kontrollen und Präsenz, um nicht nur das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, sondern tatsächlich die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und Straftaten zu verhindern.

