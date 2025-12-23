Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch in Restaurant und betrunken Unfall verursacht

Heilbronn (ots)

Beilstein: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Restaurant in Beilstein. Zwischen Montag, 15.Dezember, und Montag, 22.Dezember, gelangten der oder die Täter auf unbekannte Weise in das Gebäude im Heerweg und entwendeten einen Kaffeevollautomaten der Firma "WMF", einen Bediengeldbeutel mit Bargeld sowie diverse Lebensmittel und Getränke. Außerdem wurde ein Gefrierschrank geöffnet und nicht wieder richtig verschlossen, weshalb die darin aufbewahrte Tiefkühlware nicht mehr für den Verzehr geeignet ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

Kirchardt: Mit fast zwei Promille Unfall verursacht Knapp zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am Montagnachmittag nach einem Unfall in Kirchardt an. Kurz vor 15 Uhr befuhr der 29-Jährige mit seinem Hyundai die Heilbronner Straße von Kirchardt kommend in Richtung Fürfeld. Am dortigen Kreisverkehr gelang es ihm vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht, diesen mit seinem Fahrzeug vorschriftsmäßig zu befahren. Stattdessen überfuhr der Mann die Verkehrsinsel und beschädigte hierbei mehrere Verkehrszeichen sowie dort angebrachte Weihnachtsbeleuchtung. Anschließend wendete er sein Auto im Kreisverkehr, fuhr zurück in Richtung Kirchardt und stellte den beschädigten Pkw auf einem Parkplatz ab. Zeugen beobachteten den Unfall und riefen die Polizei. Nachdem der von den Beamten durchgeführte Atemalkoholtest des Mannes einen Wert von fast zwei Promille anzeigte, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt.

