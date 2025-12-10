Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gemeinsame Presseerklärung des Landkreises Vorpommern-Greifswald und der Bundespolizeiinspektion Pasewalk zur heute durchgeführten gemeinsamen Kontrolle gem. Waffengesetz

Pasewalk, Greifswald (ots)

Die Waffenbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald und die Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen haben am 10.12.2025 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr und eine gemeinsame Kontrolle gemäß Waffengesetz durchgeführt.

Im Rahmen dieses gemeinsamen Einsatzes wurde eine Vielzahl von Personen auf den Bahnhöfen Pasewalk und Greifswald sowie in Zügen kontrolliert. Dabei wurde ein Verstoß gegen das Waffengesetz, bei dem eine Person mit Reizstoffsprühgerät auf dem Bahnhof in Greifswald angetroffen wurde, festgestellt.

Hintergrund der Kontrollen sind bundesweite Feststellungen, wonach es zu Verstößen gegen das Waffengesetz im Umfeld von Bahnhöfen sowie in Zügen des Fernverkehrs gekommen ist. Insbesondere wurden unerlaubt geführte Anscheinswaffen, Hieb- und Stoßwaffen und Messer festgestellt, die unter das Führungsverbot gemäß Waffengesetz fallen.

Landrat Michael Sack erklärt zu den Kontrollen: "Die Maßnahmen dienen insbesondere der Gefahrenabwehr, der Durchsetzung waffenrechtlicher Vorschriften sowie dem Schutz der Allgemeinheit. Sie sind ein wichtiger Teil der Präventionsarbeit um mögliche Straftaten zu verhindern. Ich danke der Bundespolizei für die geleistete Amtshilfe und den eingesetzten Kräften für ihr professionelles Agieren."

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei daraufhin, dass in Mecklenburg-Vorpommern im Fernreiseverkehr das Mitführen von Waffen und Messern jeglicher Art verboten ist. Somit werden auch zukünftig gezielte Kontrollen in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis auf unterschiedlichen Bahnhöfen und in Zügen mit Fernreiseverkehr stattfinden

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell