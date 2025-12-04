Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Geldstrafe bezahlt

Pomellen (ots)

Ein 37- jähriger Pole wurde gestern Nachmittag in Pomellen im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen als Beifahrer in einem Kastenwagen mit polnischer Zulassung nach zuvor erfolgtem Grenzübertritt von Polen nach Deutschland festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Zwickau, Zwst. Plauen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 750 Euro sowie 119,50 Euro Verfahrenskosten und konnte damit eine 30- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell