Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Urkundenfälschung aufgedeckt

Pomellen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde in Pomellen ein 38- jähriger weißrussischer Staatsangehöriger angehalten und kontrolliert. Die Person wies sich zur Kontrolle mit einer slowakischen ID-Karte aus. Bei der Inaugenscheinnahme der ID-Karte wurden erhebliche Abweichungen von vergleichbaren Originaldokumenten festgestellt. Eine Fahndungsüberprüfung ergab zudem zwei Fahndungsausschreibungen: 1. Fahndungsnotierung zur Aufenthaltsermittlung der STA Kiel aufgrund Straftat Besonders schwerer Fall des Diebstahls und 2. Fahndungsnotierung zur Aufenthaltsermittlung der STA Kiel aufgrund Straftat Diebstahl. Zur vorgelegten ID-Karte besteht ebenfalls eine Fahndungsausschreibung zur Sicherstellung als Beweismittel in einem Strafverfahren. Weitere Aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten nicht vorgelegt werde. Der Mann muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung, Missbrauch von Ausweispapieren, sowie der versuchten unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet verantworten. Nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen erfolgte die Zurückweisung nach Polen.

