Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Alkohol im Spiel- Mann bedroht Kundenbetreuerin im Regionalexpress
Pasewalk (ots)
Gestern Vormittag informierte die Notfallleitstelle der DB AG in Berlin über ein aggressives Pärchen im Regionalexpress 3304 von Berlin in Richtung Stralsund. Ein 30- jähriger Deutscher verließ zunächst den Zug am Bahnhof Prenzlau und stieg kurze Zeit später wieder ein. Beim Zustieg verzögerte er die Weiterfahrt des Zuges, indem er die Tür blockierte. Seine mitreisende Bekannte beobachtete den Vorgang. Daraufhin wurde er durch die Kundenbetreuerin des Zuges angesprochen. Der Mann reagierte aggressiv und ging bedrohlich auf die Kundenbetreuerin zu. Gleichzeitig erhob er seine Faust und holte zum Schlag aus. Die Kundenbetreuerin flüchtete und schloss sich im Dienstabteil ein. Der Mann verfolgte sie und versuchte die Tür zum Dienstabteil zu öffnen. Das misslang aber. Als sich der Beschuldigte auf die Zugtoilette begab, verließ die Kundenbetreuerin das Dienstabteil und flüchtete in den Steuerwagen. Nach Halt auf dem Bahnhof Pasewalk verließ das Pärchen den Zug. Hier wartete schon die alarmierte Bundespolizei. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Beschuldigten ergab diverse Einträge und Vorstrafen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass augenscheinlich Alkohol im Spiel war. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Trotzdem wirkte der Beschuldigte orientiert. Die Durchsuchung der Person blieb ohne relevante Feststellungen. Es wurde Anzeige wegen Nötigung, Bedrohung, Körperverletzung (Versuch) und Erschleichen von Leistungen erstattet.
