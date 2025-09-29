Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall gesucht

Meschede (ots)

Am Donnerstag, den 25.09.2025, um 16:15 Uhr, kollidierte eine 82-jährige Frau aus Meschede aus bislang ungeklärter Ursache mit einem geparkten Auto auf dem Parkplatz eines Geldinstituts am Winziger Platz in Meschede. Sie meldete den Verkehrsunfall erst abends bei der Polizei. Bei dem geparkten Fahrzeug soll es sich um ein schwarzes, mittelgroßes Auto mit der Städtekennung "HSK" gehandelt haben. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu Auto und Fahrzeughalter vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, oder gegebenenfalls der Fahrzeughalter des schwarzen Autos selbst, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell