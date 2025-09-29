PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Karola Hörhold ist neue Bezirksdienstbeamtin in der Gemeinde Bestwig.

Bestwig (ots)

In Bestwig ist seit Beginn des Monats eine neue Bezirksdienstbeamtin der Polizei im Einsatz. Die 49-jährige Polizeihauptkommissarin lebt in Ramsbeck und war in den vergangenen Jahren bei der Polizeiwache in Meschede eingesetzt. Dort konnte sie umfangreiche Erfahrungen in der täglichen Polizeiarbeit sammeln. Mit diesem Wissen und ihrem Engagement wird sie künftig den Bürgerinnen und Bürgern in Bestwig als direkte polizeiliche Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen.

Zu den Aufgaben einer Bezirksdienstbeamtin gehört es, den Kontakt zur Bevölkerung zu pflegen, Ansprechperson für Anliegen vor Ort zu sein sowie den Austausch mit Vereinen, Schulen, Institutionen und der Kommunalverwaltung zu suchen. Frau Hörhold sagt über ihre neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr, nun in meiner Heimatgemeinde für die Menschen da zu sein. Der persönliche Kontakt ist mir wichtig - ich möchte ansprechbar sein und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern dazu beitragen, dass sich alle in Bestwig sicher fühlen."

Karola Hörhold übernimmt die Funktion von Polizeihauptkommissar Thomas Becker, der kürzlich in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der Bezirksdienst in Bestwig ist unter folgender Telefonnummer erreichbar: 02904 70017.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Jana Schäfer
Telefon: 0291 9020 1142
E-Mail: Jana.Schaefer@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

