Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Baucontainer in Arnsberg-Obereimer

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 25.09.2025 um 18:00 Uhr bis zum 26.09.2025 um 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Baucontainern auf einer Baustelle in der Straße Obereimer in Arnsberg. Aus den Containern wurden mehrere Maschinen und Geräte entwendet. Weiterhin entwendeten der oder die Täter Kupferkabel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

