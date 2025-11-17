PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Geldstrafe bezahlt- Haft abgewendet

Pomellen (ots)

Ein 41- jähriger Pole wurde am Samstag im Rahmen der vorübergehenden Wiedereinführung der Grenzkontrollen als Beifahrer in einem polnischen PKW, auf der BAB 11, am ehemaligen Grenzübergang Pomellen, festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung durch die STA Krefeld zur Festnahme / Vollstreckungshaftbefehl wegen Körperverletzung. Der Mann zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2000,00 EUR sowie 573,02 EUR Verfahrenskosten und konnte damit eine 50- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Igor Weber
Telefon: 03 83 54 - 34 97 4 - 100
Mobil: 0172-511 0961
E-Mail: igor.weber@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.


Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 07:42

    BPOLI PW - GdpD POM: Schwerer Raub im Regionalexpress

    Pasewalk (ots) - Gestern Abend, gegen 18:30 Uhr, informierte die Notfallleitstelle der DB AG die Bundespolizei in Pasewalk über einen Reisenden im RE3 (Pasewalk nach Stralsund), welcher Reisende bedroht. Kurze Zeit später traf eine weitere telefonische Information ein, dass der Beschuldigte im Bahnhof Jatznick den Regionalexpress verlassen hat. Zuvor soll er im Zug noch den Rucksack eines Reisenden gestohlen und ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:05

    BPOLI PW - GdpD POM: Schleuserkriminalität- Menschenleben zählen nicht

    Pasewalk (ots) - In der letzten Woche wurden durch das Bundespolizeipräsidium in Potsdam die aktuellen Zahlen der unerlaubten Einreisen an allen Land- Luft- und Seegrenzen der Bundesrepublik Deutschland für den Monat Oktober 2025 bekanntgegeben. Dabei wurden durch die Bundespolizei 4776 Personen festgestellt. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren