Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Geldstrafe bezahlt- Haft abgewendet

Pomellen (ots)

Ein 41- jähriger Pole wurde am Samstag im Rahmen der vorübergehenden Wiedereinführung der Grenzkontrollen als Beifahrer in einem polnischen PKW, auf der BAB 11, am ehemaligen Grenzübergang Pomellen, festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung durch die STA Krefeld zur Festnahme / Vollstreckungshaftbefehl wegen Körperverletzung. Der Mann zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2000,00 EUR sowie 573,02 EUR Verfahrenskosten und konnte damit eine 50- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell