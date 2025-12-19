PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Unbekannte dringen in Wohnung an Hamburger Allee ein

Holzwickede (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) kam es in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 13.40 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hamburger Allee in Holzwickede.

Unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt in die Mehrfamilienhauswohnung und entwendeten Handtaschen und Bargeld.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können? Informationen erbittet die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

