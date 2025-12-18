PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall in Hohenheide

Fröndenberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (17.12.2025) wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Gegen 17.00 Uhr befuhren ein 18-jähriger Bönener und seine 17-jährige Sozia aus Fröndenberg auf einem Motorrad die Straße "Querweg" in Fröndenberg in Richtung Ostbürener Straße.

Bei einem Überholvorgang in Höhe einer Bushaltestelle geriet der Fahrer des Motorrads in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw eines 75-Jährigen aus Fröndenberg zusammenstieß.

Der Pkw-Fahrer und die Sozia wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der 18-Jährige kam schwer verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden und der Führerschein des 18-Jährigen Fahrer wurde sichergestellt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 10:10

    POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Werne (ots) - Am Mittwoch (17.12.2025) kam es in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20.25 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alte Herberner Straße in Werne. Unbekannte Täter beschädigten gewaltsam das Terrassentürglas, verschafften sich so Zutritt in die Mehrfamilienhauswohnung und durchwühlten diese komplett. Wer hat ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 00:19

    POL-UN: Werne - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

    Werne (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-Jährigen aus Werne wird zurückgenommen. Das Mädchen wurde unverletzt angetroffen. Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Pressestelle Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw Außerhalb der ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 22:31

    POL-UN: Werne - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

    Werne (ots) - Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Mittwoch (17.12.2025) wird eine 13-jährige aus Werne vermisst. Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbildern der 13-Jährigen: https://polizei.nrw/fahndung/189619 Wer hat die Vermisste gesehen? Hinweise nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren