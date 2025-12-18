Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall in Hohenheide

Fröndenberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (17.12.2025) wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Gegen 17.00 Uhr befuhren ein 18-jähriger Bönener und seine 17-jährige Sozia aus Fröndenberg auf einem Motorrad die Straße "Querweg" in Fröndenberg in Richtung Ostbürener Straße.

Bei einem Überholvorgang in Höhe einer Bushaltestelle geriet der Fahrer des Motorrads in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw eines 75-Jährigen aus Fröndenberg zusammenstieß.

Der Pkw-Fahrer und die Sozia wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der 18-Jährige kam schwer verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden und der Führerschein des 18-Jährigen Fahrer wurde sichergestellt.

