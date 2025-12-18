Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Werne (ots)

Am Mittwoch (17.12.2025) kam es in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20.25 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alte Herberner Straße in Werne.

Unbekannte Täter beschädigten gewaltsam das Terrassentürglas, verschafften sich so Zutritt in die Mehrfamilienhauswohnung und durchwühlten diese komplett.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können? Informationen erbittet die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

