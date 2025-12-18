PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Werne (ots)

Am Mittwoch (17.12.2025) kam es in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20.25 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alte Herberner Straße in Werne.

Unbekannte Täter beschädigten gewaltsam das Terrassentürglas, verschafften sich so Zutritt in die Mehrfamilienhauswohnung und durchwühlten diese komplett.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können? Informationen erbittet die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

  • 18.12.2025 – 00:19

    POL-UN: Werne - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

    Werne (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-Jährigen aus Werne wird zurückgenommen. Das Mädchen wurde unverletzt angetroffen. Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Pressestelle Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw Außerhalb der ...

  • 17.12.2025 – 22:31

    POL-UN: Werne - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

    Werne (ots) - Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Mittwoch (17.12.2025) wird eine 13-jährige aus Werne vermisst. Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbildern der 13-Jährigen: https://polizei.nrw/fahndung/189619 Wer hat die Vermisste gesehen? Hinweise nimmt die ...

  • 17.12.2025 – 11:07

    POL-UN: Unna - Täter nach Hausfriedensbruch durch Diensthund gestellt

    Unna (ots) - Mittwochnacht (17.12.2025) kam es gegen 01.14 Uhr zu einem Hausfriedensbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Hamburger Straße in Unna-Königsborn. Durch aufmerksame Zeugen wurde die Polizei gerufen, welche unmittelbar mit einem Diensthund die Örtlichkeit aufsuchte. Der Täter, welcher sich zu dieser Zeit noch in einem Kellerraum des Gebäudes befand, ...

