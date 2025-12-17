Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

Werne (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Mittwoch (17.12.2025) wird eine 13-jährige aus Werne vermisst. Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbildern der 13-Jährigen:

https://polizei.nrw/fahndung/189619

Wer hat die Vermisste gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder auch unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell